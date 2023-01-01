İşbirlikçi beyin fırtınası. A.I. ile güçlendirilmiştir. Tasarım odaklı düşünmenin en iyi uygulamaları ve yapay zeka ile sorunları birlikte etkili bir şekilde çözün. öneriler—öğrenme eğrisi yok.

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