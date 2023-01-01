WebCatalog
Mimosa

Mimosa

mimosa.so

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mimosa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşbirlikçi beyin fırtınası. A.I. ile güçlendirilmiştir. Tasarım odaklı düşünmenin en iyi uygulamaları ve yapay zeka ile sorunları birlikte etkili bir şekilde çözün. öneriler—öğrenme eğrisi yok.

Web Sitesi: mimosa.so

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