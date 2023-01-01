Bezel, ekiplerin mekansal bir tuval üzerinde birlikte tasarım yapmasına ve prototip oluşturmasına olanak tanıyan, işbirliğine dayalı bir 3D tasarım aracıdır.

Web Sitesi: bezel.it

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