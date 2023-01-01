WebCatalog
Langtail

Langtail

langtail.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Langtail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekipleri Mükemmel Yapay Zeka Ürünleri Sunmaya Güçlendiriyoruz. İşbirliğine Dayalı İstem Yönetiminden Sorunsuz Dağıtım ve İzlemeye. Langtail, Yapay Zeka Uygulama Yaşam Döngünüzün Her Adımı için Hepsi Bir Arada Platform Sağlar.

Web Sitesi: langtail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Langtail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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