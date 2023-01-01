WebCatalog
Pixso

Pixso

pixso.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pixso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kullanıcı Arayüzü/Deneyim Tasarımı - İşbirlikçi ve Yaratıcı. Dijitalleştirilmiş ekip çalışmasını geliştirin. Tek noktadan Pixso aracını kullanarak prototip yapın, tasarlayın, programlayın ve teslim edin.

Web Sitesi: pixso.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pixso ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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