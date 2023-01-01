Kullanıcı Arayüzü/Deneyim Tasarımı - İşbirlikçi ve Yaratıcı. Dijitalleştirilmiş ekip çalışmasını geliştirin. Tek noktadan Pixso aracını kullanarak prototip yapın, tasarlayın, programlayın ve teslim edin.

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