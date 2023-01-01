BYDFi, küresel yatırımcılar için tek noktadan ticaret platformudur. 2019 yılından bu yana küresel kullanıcılara profesyonel, kullanışlı ve yeni ticaret hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Yeni sloganı "Hayalinizdeki Finansı OLUŞTURUN" ve temelde geliştirilmiş kullanıcı arayüzüyle, kripto para birimi ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyarak kullanıcılara daha iyi bir ticaret deneyimi sunuyor.

Web Sitesi: bydfi.com

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