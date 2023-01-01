WebCatalog
BYDFi

BYDFi

bydfi.com

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BYDFi, küresel yatırımcılar için tek noktadan ticaret platformudur. 2019 yılından bu yana küresel kullanıcılara profesyonel, kullanışlı ve yeni ticaret hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Yeni sloganı "Hayalinizdeki Finansı OLUŞTURUN" ve temelde geliştirilmiş kullanıcı arayüzüyle, kripto para birimi ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyarak kullanıcılara daha iyi bir ticaret deneyimi sunuyor.

Web Sitesi: bydfi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BYDFi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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