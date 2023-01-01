Deepcoin, spot, türevler, varlık yönetimi, DEFI yatırımı ve diğer kapsamlı finansal hizmetler sağlayan, küresel lider, kapsamlı bir kripto para birimi türev ticaret platformudur. Deepcoin 2018 yılında Singapur'da kuruldu ve şu anda Kanada ve ABD'de çeşitli lisanslar aldı. Bu arada Deepcoin'in küresel servis ekibi de birçok ülke ve bölgede tamamlandı.

Web Sitesi: deepcoin.com

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