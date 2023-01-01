BitForex, küresel kullanıcılar için yüksek kaliteli para birimleri seçerek kullanıcılara güvenli, profesyonel ve kullanışlı dijital para ticareti hizmetleri sunan dünyanın önde gelen dijital varlık ticaret platformudur.

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