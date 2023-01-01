WebCatalog
BingX

BingX

bingx.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BingX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bingbon, kullanıcılara dijital varlıklar ve türevlerine ilişkin basit, kullanımı kolay ve profesyonel ticaret ürünleri ve hizmetleri sunmaya adanmış küresel bir kripto sosyal ticaret borsasıdır.

Web Sitesi: bingx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BingX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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