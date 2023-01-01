Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PouchNATION is a SaaS-based platform with NFC wearable technology and a one-stop guest management solution, focused on venues and live events to digitize their operations and deliver a worry-free experience to their guests, online and/or offline, providing advanced insights that enhance revenues and efficiencies. We constantly look forward to providing better solutions with the constant development of our in-house technology.

Kategoriler :

Web Sitesi: pouchnation.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PouchNATION ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.