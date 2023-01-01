zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, gerçek zamanlı oturum ve kapasite yönetimi, dinamik oturma çizelgeleri, QR kodları ve daha fazlası için küresel markalar ve dünyaca ünlü kuruluşlar bize güveniyor.

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