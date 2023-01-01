WebCatalog
QR Code Monkey

QR Code Monkey

qrcodemonkey.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QR Code Monkey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gelişmiş Analitik, Özel Qr tasarımları, Qr şablonları, Qr kod çözücü ve daha birçok özellik ile çevrimiçi olarak Dinamik Qr kodları oluşturun. İnternetteki en iyi çevrimiçi Qr Maker ile ücretsiz olarak Qr Kodunu hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun.

Web Sitesi: qrcodemonkey.net

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