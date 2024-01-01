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QR Code KIT

QR Code KIT

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: qrcodekit.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde QR Code KIT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Formerly known as uQR.me, QR Code KIT is the longest-established dynamic QR code generator and an all-in-one solution for all QR needs.

Kategoriler:

Utilities
QR Kod Oluşturucu Yazılımı

Web Sitesi: qrcodekit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QR Code KIT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

QR Code Scanner

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qrcodescan.in

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Bitly

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Barcode.so

Barcode.so

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Digiphy

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