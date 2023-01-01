WebCatalog
Quore

Quore

quore.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Quore, otelinizin tamamını avucunuzun içine getiren bir konaklama operasyonları çözümüdür. İş emirlerini, misafir isteklerini, önleyici bakımı ve daha fazlasını yönetmek için departmanlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurun! Daha akıllı ekipler ve daha mutlu misafirler oluşturmak için otelinizin performansına ilişkin önemli bilgiler edinin.

Web Sitesi: quore.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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