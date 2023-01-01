Quore, otelinizin tamamını avucunuzun içine getiren bir konaklama operasyonları çözümüdür. İş emirlerini, misafir isteklerini, önleyici bakımı ve daha fazlasını yönetmek için departmanlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurun! Daha akıllı ekipler ve daha mutlu misafirler oluşturmak için otelinizin performansına ilişkin önemli bilgiler edinin.

Web Sitesi: quore.com

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