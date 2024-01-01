ClicData, karar vericilere ve analistlere gerçek performans elde etme ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüler ortaya çıkarma konusunda güç vermek üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve ekipleriniz veya müşterilerinizle paylaşımı kolaylaştıran, kullanımı kolay ancak çok güçlü bulut tabanlı platformumuzla birkaç gün içinde ClicData'dan değer elde edin. Veri Entegrasyonu ve Yönetiminden Veri Analitiği, Görselleştirme ve Paylaşıma kadar, verilerinizi kolayca anlamlandırmak, performansınızı izlemek ve özel, tamamen etkileşimli kontrol panellerinde önemli ölçümleri takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyoruz. Veriye dayalı kararların başarının anahtarı olduğu bir dünyada misyonumuz, tüm sektörlerdeki kuruluşların, karmaşık olanı basitleştirerek otomatik veri analizi ve raporlama yoluyla performanslarına ilişkin görünürlük elde etmelerini desteklemektir. ClicData, 25'ten fazla ülkede birden fazla sektörde (Perakende ve e-Ticaret, Sağlık, Medya ve Reklamcılık, Konaklama, Üretim, Kamu Sektörü ve daha fazlası) 1.000'den fazla lider kuruluş tarafından güvenilir ve kullanılmaktadır.

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