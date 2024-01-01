Alternatifler - ClicData

Vizzly

vizzly.co

Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sunarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak soru...