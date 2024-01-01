Exepron

Exepron

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Web Sitesi: exepron.com

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Exepron ile Proje Portföy Yönetiminizi Dönüştürün: Kurumsal Verimlilik için Oyunun Kurallarını Değiştiren Bir proje portföyünde %90 + zamanında teslimat bekleyin. Exepron, çığır açan AI/BI odaklı çözümüyle Kurumsal Proje Portföy Yönetiminde devrim yaratıyor. Çeşitli sektörlerde üst düzey yönetime ve proje denetçilerine yetki veren Exepron, bütçe aşımları, gecikmiş teslimatlar ve nakit akışı sıkıntısı gibi kronik sorunları doğrudan ele alıyor. Diğerleri arasında havacılık, denizcilik, BT, imalat ve imalat gibi endüstrilerden yararlanılıyor. Kritik Proje Yönetimi Zorluklarını Çözme
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: exepron.com

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