WebCatalog
PerfAI

PerfAI

perfai.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PerfAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Proaktif API Performansı. Kodsuz Yapay Zeka Platformumuzla yüksek performanslı API'ler sunun, kullanıcı deneyimini 2 kat artırın ve üretim sorunlarını ortadan kaldırın.

Web Sitesi: perfai.ai

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