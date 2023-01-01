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Kinopio

Kinopio

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Web Sitesi: kinopio.club

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kinopio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kinopio, yeni fikirler ve zor problemler için görsel düşünme aracıdır.

Web Sitesi: kinopio.club

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