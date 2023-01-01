WebCatalog

Casual.PM

Casual.PM

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: casual.pm

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Casual.PM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Casual, fikirlerinizi aklınızdaki gibi düzenlemenize yardımcı olacak görsel bir görev ve proje yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: casual.pm

Yasal Uyarı: WebCatalog, Casual.PM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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