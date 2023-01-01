WebCatalog
Plectica

Plectica

plectica.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plectica çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Görsel Haritalama Yazılımı. Düşüncelerinizi gerçek zamanlı olarak birlikte planlayın. Stratejistler, eğitimciler, teknoloji uzmanları, tasarımcılar, politika yapıcılar ve her türden düşünür için!

Web Sitesi: plectica.com

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