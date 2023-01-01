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Yüksek etkili tıp dergisi. 1840'tan bu yana daha iyi araştırma, klinik uygulama ve sağlık politikasının savunucusu. Pratisyen hekimler, hastane doktorları, eğitimciler ve politika yapıcılar için.

Web Sitesi: bmj.com

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