PatientPop

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamanızın gelişmesi için ihtiyaç duyduğu her şey. Her hasta temas noktasını geliştiren hepsi bir arada sağlık hizmetleri pazarlaması ve tıbbi uygulama yönetimi çözümü.

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