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PatientPop

PatientPop

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: patientpop.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PatientPop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamanızın gelişmesi için ihtiyaç duyduğu her şey. Her hasta temas noktasını geliştiren hepsi bir arada sağlık hizmetleri pazarlaması ve tıbbi uygulama yönetimi çözümü.

Web Sitesi: patientpop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PatientPop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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