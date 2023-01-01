WebCatalog
Divvy

Divvy

app.divvy.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Divvy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmenizin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu kredi ve yazılım. İhtiyacınız olan krediyi ve onu yönetecek yazılımı sağlayan harcama yönetimi çözümü. Divvy ile bir daha asla bütçeyi aşmayacaksınız.

Web Sitesi: getdivvy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Divvy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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