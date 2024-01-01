Tıp Profesyonellerini Gelişmiş Yapay Zekayla Güçlendiriyoruz ScribeMD olarak günümüzün hızlı gelişen tıbbi ortamında doktorların karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Bu nedenle özellikle sağlık hizmetleri için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka platformu geliştirdik. Görevimiz? Süreçleri kolaylaştırmak, idari görevleri azaltmak ve doktorların en iyi yaptıkları şeyi, yani hastalarla ilgilenmelerini sağlamak. Verimli Not Alma: Manuel not almaya elveda deyin. Dijital yazıcımız sizin için dinler, anlar ve çizelgeler hazırlayarak her ayrıntının yakalanmasını sağlar. Sağlık Hizmetleri için Özelleştirilmiş Yüksek Lisans: Birinci sınıf bir Dil Öğrenme Modeli üzerine inşa edilen platformumuz, %98'lik bir doğruluk oranına ve 0,2 saniyelik yanıt süresine sahiptir.

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