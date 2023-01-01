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One Medical, olağanüstü kalite, birinci sınıf deneyim ve rakipsiz teknoloji aracılığıyla en iyi birinci basamak sağlık hizmetini sağlamaya kendini adamıştır. Yüksek puan alan doktorlarımız çoğu sigorta planını kabul ediyor ve yeni hastaları kabul ediyor.

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