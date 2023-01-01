WebCatalog
Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Edmentum çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Edmentum, basit teknoloji, yüksek kaliteli içerik, eyleme dönüştürülebilir veriler ve müşteri başarısı yoluyla eğitimcilerin her öğrenci için öğrenimi bireyselleştirmesini kolaylaştırmaya kendini adamıştır.

Web Sitesi: edmentum.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Edmentum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

AssessPrep

AssessPrep

assessprep.com

Glean

Glean

glean.co

Panorama Education

Panorama Education


MyEducator

MyEducator

myeducator.com

myBlueprint

myBlueprint

myblueprint.ca

i-Ready

i-Ready

curriculumassociates.com

Iterate

Iterate

iteratehq.com

Avid Ratings

Avid Ratings


NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

HiMama Academy

HiMama Academy

academy.himama.com

Stellar Health

Stellar Health

stellar.health

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası