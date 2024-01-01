WebCatalog

IntelliBoard

IntelliBoard

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: intelliboard.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IntelliBoard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IntelliBoard, K12, HigherEd, Kurumsal ve Devlet kurumlarına farklı kaynaklardan gelen öğrenme verilerini işaretle ve tıkla kolaylığıyla görüntüleme olanağı sağlayan bir EdTech şirketidir. IntelliBoard, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, İşbirliği Araçları, Değerlendirme Araçları, İK ve Yetenek Yönetim Sistemlerinden verileri getirir. IntelliBoard, çevrimiçi öğrenmeyi kullanarak her kurumun kritik katılım verilerinin girilmesine ve analiz edilmesine olanak tanır ve öğrenci başarısına dahil olan herkes için iletişimi organize etmek amacıyla öğrenci veri noktalarına ve platforma erişim sağlar.

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: intelliboard.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, IntelliBoard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Kittl

Kittl

kittl.com

Genially

Genially

genial.ly

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Flourish

Flourish

flourish.studio

Grow

Grow

grow.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Venngage

Venngage

venngage.com

Databox

Databox

databox.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Dfavo

Dfavo

dfavo.com

Mettl

Mettl

mettl.com

AssessPrep

AssessPrep

assessprep.com

HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

GradeCam

GradeCam

gradecam.com

MeeOpp

MeeOpp

meeopp.com

Glean

Glean

glean.co

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

ContactWise

ContactWise

contactwise.io

ALEKS

ALEKS

aleks.com

BravoSUITE

BravoSUITE

bravosuite.io

Talentics

Talentics

talentics.id

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.