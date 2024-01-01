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IntelliBoard, K12, HigherEd, Kurumsal ve Devlet kurumlarına farklı kaynaklardan gelen öğrenme verilerini işaretle ve tıkla kolaylığıyla görüntüleme olanağı sağlayan bir EdTech şirketidir. IntelliBoard, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, İşbirliği Araçları, Değerlendirme Araçları, İK ve Yetenek Yönetim Sistemlerinden verileri getirir. IntelliBoard, çevrimiçi öğrenmeyi kullanarak her kurumun kritik katılım verilerinin girilmesine ve analiz edilmesine olanak tanır ve öğrenci başarısına dahil olan herkes için iletişimi organize etmek amacıyla öğrenci veri noktalarına ve platforma erişim sağlar.

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