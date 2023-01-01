Norveç merkezli bir EdTech olan Dfavo, araçlar, uzmanlık, premium destek sağlayarak ve eğitim kurumlarını önde gelen ve gelişmekte olan kaynak ülkelerdeki incelenmiş işe alım ortakları ve öğrencilerle buluşturarak uluslararası öğrenci işe alım sektörünü güçlendiren benzersiz bir platformdur.

Web Sitesi: dfavo.com

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