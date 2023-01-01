adventus.io

Hepsi bir arada uluslararası öğrenci alım platformu. Biz SaaS tabanlı bir öğrenci işe alım platformuyuz. Kurumların ve işe alım temsilcilerinin birbirlerini sorunsuz bir şekilde bulup işlem yapmalarını sağlamak. Her zaman doğru öğrenciyi doğru kursla eşleştirmek.

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