WebCatalog
Adventus.io

Adventus.io

adventus.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Adventus.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi bir arada uluslararası öğrenci alım platformu. Biz SaaS tabanlı bir öğrenci işe alım platformuyuz. Kurumların ve işe alım temsilcilerinin birbirlerini sorunsuz bir şekilde bulup işlem yapmalarını sağlamak. Her zaman doğru öğrenciyi doğru kursla eşleştirmek.

Web Sitesi: adventus.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adventus.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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