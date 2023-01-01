Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Komet Sales çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Komet, çiçek sektörü için tasarlanmış, önemli iş ortaklarınızla bağlantı kurarken satın alma, satış ve lojistik süreçlerini otomatikleştirmeniz için gerekli araçları sağlayan web tabanlı bir çözümdür.

Web Sitesi: kometsales.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Komet Sales ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.