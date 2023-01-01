WebCatalog
MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyClassBoard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hindistan'ın Lider Okul Yönetimi Yazılımı. Eksiksiz kurumsal çözümlerle eğitim kurumlarının günlük operasyonlarını otomatikleştirmesine yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: myclassboard.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyClassBoard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

School Canvas

School Canvas

app.schoolcanvas.com

Entrar

Entrar

entrar.in

Devolutions

Devolutions

login.devolutions.com

Clarizen One

Clarizen One

app2.clarizen.com

LittleLives

LittleLives

littlelives.com

Clarizen Go

Clarizen Go

go.clarizen.com

Progati

Progati

app.progatiapp.com

iMeet Central

iMeet Central

app.imeetcentral.com

eSchool

eSchool

myeschoolhome.com

IdeaScale

IdeaScale

app.ideascale.com

Aide

Aide

my.aide.app

Forecast

Forecast

forecast.app

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası