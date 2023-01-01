WebCatalog
Progati

Progati

progati.in

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Progati, en gelişmiş mobil uygulama özelliklerine (özellikle Ebeveynler uygulamasına) sahip hepsi bir arada okul yönetimi yazılımı çözümüdür. Progati okul yönetimi yazılımı, Öğrenci kabulü, Ücret yönetimi, sınav yönetimi, kimlik kartı, sertifika, pansiyon yönetimi, ulaşım yönetimi, Ödev, Ev yönetimi ve daha pek çok günlük aktiviteyi kapsıyordu. Progati aynı zamanda eksiksiz bir Okul ERP Çözümüdür.

Web Sitesi: progati.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Progati ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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