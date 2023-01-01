Progati, en gelişmiş mobil uygulama özelliklerine (özellikle Ebeveynler uygulamasına) sahip hepsi bir arada okul yönetimi yazılımı çözümüdür. Progati okul yönetimi yazılımı, Öğrenci kabulü, Ücret yönetimi, sınav yönetimi, kimlik kartı, sertifika, pansiyon yönetimi, ulaşım yönetimi, Ödev, Ev yönetimi ve daha pek çok günlük aktiviteyi kapsıyordu. Progati aynı zamanda eksiksiz bir Okul ERP Çözümüdür.

Web Sitesi: progati.in

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