WebCatalog
Bnody

Bnody

bnody.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bnody çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bnody, şirketinizi daha iyi organize etmek ve yönetmek için kullanılan bir yazılım paketidir. Bnody ERP, harika bir ERP Yazılımı içeren bir işletmenin teknolojisi, kaynakları ve varlıkları ile koordinasyonu sağlamak için bir süreçteki ana dönüşleri kuran ve organize eden gelişmiş bir ERP yazılım çözümüdür. Satış ve satın almalardan nakit akışına, KDV'ye ve raporlamaya kadar Business Cloud özelliklerimiz iş süreçlerinizin her adımını destekler.

Web Sitesi: bnody.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bnody ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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