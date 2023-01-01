Bnody, şirketinizi daha iyi organize etmek ve yönetmek için kullanılan bir yazılım paketidir. Bnody ERP, harika bir ERP Yazılımı içeren bir işletmenin teknolojisi, kaynakları ve varlıkları ile koordinasyonu sağlamak için bir süreçteki ana dönüşleri kuran ve organize eden gelişmiş bir ERP yazılım çözümüdür. Satış ve satın almalardan nakit akışına, KDV'ye ve raporlamaya kadar Business Cloud özelliklerimiz iş süreçlerinizin her adımını destekler.

Web Sitesi: bnody.com

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