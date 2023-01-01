WebCatalog
Big Red Cloud

Big Red Cloud

app.bigredcloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Big Red Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri/yöneticileri için faturalandırmayı, satın almaları ve KDV'yi yönetmeye yönelik çevrimiçi muhasebe yazılımı

Web Sitesi: bigredcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Big Red Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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