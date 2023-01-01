WebCatalog
EduPage

EduPage

portal.edupage.org

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EduPage, dünya lideri planlama yazılımımızla tamamen entegre, bulut tabanlı bir okul yönetim sistemidir. Müfredat girişi, devam takibi, oda rezervasyonu, ev ödevi verme ve e-öğrenmeye kadar okul görevlerinin çoğu için iyi bir zaman çizelgesi çok önemlidir. Zaman çizelgesi günlük olarak değiştiğinden, diğer okulların süreçleriyle kusursuz entegrasyon hayati öneme sahiptir. EduPage birçok özellik sunar; bunlardan yalnızca bazılarını kullanabilirsiniz, ancak sinerjinin gerçek gücü, bunlardan daha fazlasını veya ideal olarak hepsini kullanmaya başladığınızda parlar.

Web Sitesi: edupage.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, EduPage ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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