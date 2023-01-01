WebCatalog
AssessPrep

AssessPrep

app.assessprep.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AssessPrep çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her Okula Uygun Yeni Nesil Değerlendirme Platformu. Değerlendirmeleri verimli hale getirmek ve öğrencilerin öğrenimini geliştirmek.

Web Sitesi: assessprep.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AssessPrep ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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5-Star Students

5-Star Students

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