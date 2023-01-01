WebCatalog
Kortext

Kortext

app.kortext.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Birleşik Krallık'ın 1 numaralı öğrenci öğrenme içeriği ve katılım platformu. 2 milyondan fazla dijital ders kitabına ve 4.700'den fazla önde gelen yayıncının öğrenim içeriğine erişim sağlayan, üniversitelerin yeni nesil fark yaratanları yetiştirme misyonunu destekleyen kişiselleştirilmiş bir öğrenme alanı.

Web Sitesi: kortext.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kortext ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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