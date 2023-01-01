WebCatalog
Yellowbrick

Yellowbrick

courses.yellowbrick.co

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Yellowbrick, gelecek nesillere, bildikleri ve güvendikleri üniversiteler ve markalarla yeteneklerine ve tutkularına uygun bir kariyer peşinde koşmaları için ilham verme misyonundadır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri, markaları ve sektör uzmanlarıyla ortaklaşa çalışan Yellowbrick, yarının liderlerinin moda, spor, güzellik, müzik ve medya dahil olmak üzere tutkularına uygun büyüyen, küresel endüstrilerde kariyer yollarını keşfetmelerine ve takip etmelerine yardımcı olan öğrenme deneyimleri yaratıyor .

Web Sitesi: yellowbrick.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yellowbrick ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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