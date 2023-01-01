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BlinkLearning

BlinkLearning

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Web Sitesi: blinklearning.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BlinkLearning'de 100'den fazla ulusal ve uluslararası yayıncının dijital eğitim içeriğini uyarlıyor ve dağıtıyoruz. Öğrenme platformumuz aracılığıyla okullara sınıf yönetimi araçları ve 25.000'den fazla dijital kitaba çevrimiçi/çevrimdışı erişim sunuyoruz.

Web Sitesi: blinklearning.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BlinkLearning ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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