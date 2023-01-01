WebCatalog
ESGI

ESGI

esgisoftware.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ESGI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bire bir değerlendirmeler yapmak için sorunsuz bir süreç sağlayan basit ve güvenli bir değerlendirme platformu (Kokulu öncesi, TK, anaokulu ve birinci sınıf seviyelerinde oldukça kullanılır). Öğrenci performansı verilerini hızlı bir şekilde toplamak ve otomatik olarak birden fazla rapor oluşturmak için önceden yüklenmiş testleri kullanın veya kendi değerlendirmelerinizi oluşturun. ESGI'deki veriler aynı zamanda kişiselleştirilmiş ebeveyn mektuplarını ve bilgi kartlarını doldurmak, hedeflenen eğitim için bireyleri veya grupları belirlemek ve akademik gelişim için odak alanlarını teşvik etmek üzere öğrenme ortamını özelleştirmek için de kullanılır.

Web Sitesi: esgisoftware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ESGI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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