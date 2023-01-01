Bire bir değerlendirmeler yapmak için sorunsuz bir süreç sağlayan basit ve güvenli bir değerlendirme platformu (Kokulu öncesi, TK, anaokulu ve birinci sınıf seviyelerinde oldukça kullanılır). Öğrenci performansı verilerini hızlı bir şekilde toplamak ve otomatik olarak birden fazla rapor oluşturmak için önceden yüklenmiş testleri kullanın veya kendi değerlendirmelerinizi oluşturun. ESGI'deki veriler aynı zamanda kişiselleştirilmiş ebeveyn mektuplarını ve bilgi kartlarını doldurmak, hedeflenen eğitim için bireyleri veya grupları belirlemek ve akademik gelişim için odak alanlarını teşvik etmek üzere öğrenme ortamını özelleştirmek için de kullanılır.

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