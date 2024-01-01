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Assessment software to digitize your advice. Pointerpro is an all-in-one platform to create attractive online assessments and automatically deliver personalized advice reports in PDF.

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