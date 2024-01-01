Perculus, eğitmenlerin ilgi çekici çevrimiçi video konferans oturumları oluşturmasına yönelik hepsi bir arada bir araç setidir. Perculus, çevrimiçi eğitiminizi daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek için buz kırıcılar, değerlendirme araçları, planlama araçları ve oyunlar sunar. Perculus, eğitmenlerin olağanüstü ve akılda kalıcı çevrimiçi eğitim oturumları sunmalarına yardımcı olur. Önceden planlanabilen ve farklı oturumlarda yeniden kullanılabilen katılım faaliyetleri sayesinde öğretmenler, eğitmenler ve kolaylaştırıcılar katılımcılarına en ilgi çekici canlı eğitimi sunabilirler.

Web Sitesi: perculus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perculus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.