Perculus

Perculus

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Web Sitesi: perculus.com

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Perculus, eğitmenlerin ilgi çekici çevrimiçi video konferans oturumları oluşturmasına yönelik hepsi bir arada bir araç setidir. Perculus, çevrimiçi eğitiminizi daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek için buz kırıcılar, değerlendirme araçları, planlama araçları ve oyunlar sunar. Perculus, eğitmenlerin olağanüstü ve akılda kalıcı çevrimiçi eğitim oturumları sunmalarına yardımcı olur. Önceden planlanabilen ve farklı oturumlarda yeniden kullanılabilen katılım faaliyetleri sayesinde öğretmenler, eğitmenler ve kolaylaştırıcılar katılımcılarına en ilgi çekici canlı eğitimi sunabilirler.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: perculus.com

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Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

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Lark

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Brella

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