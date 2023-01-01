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Cedars-Sinai

Cedars-Sinai

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Web Sitesi: cedars-sinai.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cedars-Sinai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamamızla hastalar bakım ekibiyle bağlantı kurabilir, tıbbi kayıtlarını yönetebilir ve sağlık durumlarını takip edebilir.

Web Sitesi: cedars-sinai.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cedars-Sinai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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