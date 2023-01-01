Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Push Health çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Push Health, doktorların, tıbbi sağlayıcıların ve hastaların konsiyerj teletıp bakımı için sanal olarak bağlantı kurmasını sağlar.

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