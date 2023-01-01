WebCatalog
Mable

Mable

mable.com.au

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mable, yaşlı Avustralyalıların ve Engelli Kişilerin kendi yerel bölgelerindeki küçük işletme ve tek tüccar bakım ve destek hizmetleri sağlayıcılarıyla doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan iki taraflı bir çevrimiçi topluluktur.

Web Sitesi: mable.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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