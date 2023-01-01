Mable, yaşlı Avustralyalıların ve Engelli Kişilerin kendi yerel bölgelerindeki küçük işletme ve tek tüccar bakım ve destek hizmetleri sağlayıcılarıyla doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan iki taraflı bir çevrimiçi topluluktur.

Web Sitesi: mable.com.au

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