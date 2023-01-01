Birleşik Krallık merkezli küçük işletmelere sakin, sakin ve kontrol sahibi olma hissi veren çevrimiçi muhasebe yazılımı. Clear Books, işletme finansmanınızı yönetmenin daha kolay bir yolunu sunar. Birleşik Krallık merkezli küçük işletmeler, yükleniciler, serbest çalışanlar ve bireysel tüccarlar için tasarlanmış, kullanımı kolay çevrimiçi muhasebe yazılımıdır.

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