Clear Books Micro, sizinki gibi küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi elektronik tablodur.

Web Sitesi: secure.clearbooksmicro.co.uk

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