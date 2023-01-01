Reckon Hosted

Küçük işletmeler için kolay ve uygun fiyatlı çevrimiçi muhasebe yazılımı. Faturaları takip etmekten çalışanlara ödeme yaparak nakit akışını kontrol etmeye kadar her şey ayda 8 ABD dolarından karşılanır. Rakiplerimizin eşleşemeyeceği akıllı bir fiyatlandırma sistemi! İhtiyacınız olan özellikleri seçip yalnızca bunlar için ödeme yaparsınız; böylece paradan tasarruf edersiniz. Sezgisel bir arayüzle kullanımı da basit olup, günlük mali durumunuzu yönetmenizi kolaylaştırır. ATO onaylı ve STP uyumludur.

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