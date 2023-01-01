WebCatalog
Juni

Juni

juni.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Juni çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-ticaret için oluşturulmuş finansal platform. Juni, akıllı kontrol panelinizden mali durumunuzu yönetmenize ve nakit akışını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olarak e-ticaret işletmeleri için her günü kolaylaştırır.

Web Sitesi: juni.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Juni ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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