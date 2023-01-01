WebCatalog
FINSYNC

FINSYNC

app.finsync.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FINSYNC çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FINSYNC, işletmelerin tüm finansmanlarını senkronize bir şekilde elde etmelerine, nakit akışının kontrolünü merkezileştirmelerine ve doğru zamanda doğru finans uzmanıyla senkronize olmalarına yardımcı olan tek hepsi bir arada ödeme platformudur. Yenilikçi yazılımı benzersiz hizmetlerle birleştirdiğinizde yeni ve güçlendirici yollarla büyüyün.

Web Sitesi: finsync.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FINSYNC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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